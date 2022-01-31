Нуланд: США считают бессмысленным заранее вводить санкции против России Фото: REUTERS

Замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что администрация США считает бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого "вторжения" на Украину. Об этом она заявила в эфире телекомпании CBS.

Нуланд четко обозначила, что американская сторона выступает против того, чтобы какие-либо меры против РФ принимались заранее.

- Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность, что конкретно мы собираемся делать. ... мы говорили о новых санкциях против российских элит ... если мы их раскроем сейчас, то тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и для нас это окажется бессмысленным, - рассказала Нуланд.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что пока США считают угрозу санкций более эффективной мерой для сдерживания России, чем их немедленное применение с учетом обострившейся ситуации вокруг Украины. Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщал, что главы МИД ЕС после встречи 24 января 2022 года не планирует принимать конкретных решений о санкциях против России.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет добрых и равноправных отношений с Вашингтоном.