Business Insider: Переболевшие "омикроном" могут получить "супериммунитет" после вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У пациентов, которые перенесли омикрон-штамм коронавируса после вакцинации, может выработаться "супериммунитет" против будущих разновидностей ковида. Об этом заявила группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки, пишет Business Insider.

В статье исследователей говорится, что "супериммунитет" не работает без вакцинной основы. Все дело в том, что естественная защита после перенесенного заболевания приносит "нормальный" иммунитет. Но привитые пациенты, перенесшие ковид, получили до тысячи процентов более эффективную защиту, чем после второго укола вакциной Pfizer.

Накануне заместитель правительства РФ Татьяна Голикова сообщала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России не изменился и по-прежнему находится на отметке 64,4%. Также она добавила, что сейчас вакцинация первым компонентом препаратов от вируса проведена 83 674 549 раз, а полный курс вакцинации пройден 79 269 115 раз.