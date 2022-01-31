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Политика30 января 2022 23:31

Депутат Европарламента Крамон назвала украинских политиков "наркоманами" из-за неверия в "угрозу российского вторжения "

До этого киевский политик обвинил Запад в нагнетании паники вокруг российско-украинских отношений
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (18)Комментарии (18)(18)
Депутат Европарламента Крамон назвала украинских политиков "наркоманами" из-за неверия в "угрозу российского вторжения "

Депутат Европарламента Крамон назвала украинских политиков "наркоманами" из-за неверия в "угрозу российского вторжения "

Фото: REUTERS

Депутат Европарламента Виола фон Крамон резко ответила на слова главы партии "Слуга народа" Давида Арахамии, который высказал свою позицию о якобы готовящемся "российском вторжении" на Украину.

- Они все там, на Украине, наркоманы? Или что у них происходит?- написала Крамон в Твиттере в ответ на его слова.

До этого киевский политик обвинил Запад в нагнетании паники вокруг российско-украинских отношений.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже накануне заявлял, что западные партнеры пытаются создать впечатление о "завтрашней" войне в стране, однако это неправда. Из-за нагнетания паники Украина несет экономические потери, считает глава государства. Он также опроверг сообщения, что у него возникли недопонимания с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Украинский лидер призвал Запад "открыто сказать", вступит ли страна в НАТО и отметил, что страна продолжит развивать армию вне зависимости от наличия членства в альянсе.