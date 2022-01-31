В Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В России могут запретить уничтожение конфискованных и санкционных, но пригодных для употребления продуктов питания.

В ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен в Государственную думу РФ, пишут "Известия". В частности, речь идет о необходимости изменения закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

По данным издания, в пояснительной записке к документу говорится, что было бы лучше после проведения экспертизы на пригодность использовать продукты по прямому назначению.

Напомним, санкционная еда уничтожается потому, что эти продукты попадают к нам по подставным документам. А значит, достоверно о них ничего не известно, никто их безопасность гарантировать не может.

Всего с 2015 года в России уничтожено более 30 тысяч тонн незаконно ввезенной к нам санкционки.