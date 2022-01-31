Посол Украины в США отвергла сообщения о росте напряженности между Киевом и Вашингтоном Фото: REUTERS

Посол Украины в США Оксана Маркарова ответила на появившиеся накануне в американских СМИ сообщения о том, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном растет напряженность из-за разногласий по поводу трактовки сведений о якобы готовящемся "вторжении России" на Украину.

Она объяснила, что на данный момент между сторонами нет никаких трений.

- У нас могут быть дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но США являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один, - рассказала Маркарова в эфире телеканала CBS.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что США недовольны тем, что украинские власти открыто "преуменьшает угрозу российского вторжения".По данным канала, между Вашингтоном и Киевом заметно "нарастает напряженность" из-за разногласий по поводу того, как стоит трактовать и открыто комментировать оценки американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину.