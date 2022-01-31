Врач Токарев предупредил о сгущении крови у переболевших "омикроном" Фото: Ксения Высотина

После перенесенного "омикрона" у пациента может развиться так называемый "аберрантный гиперкоагуляционнный ответ" из-за чего кровь в организме начинает сгущаться. Об этом заявил главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев.

- Вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть данный штамм коронавирусной инфекции на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление, - рассказал эксперт в беседе с Ura.ru.

При этом Токарев отметил, что утверждать, что такое развитие событий ожидает каждого переболевшего, еще рано. Пока данный вопрос находится на стадии изучения.

Напомним, российские ученые уже создали несколько вакцин от коронавируса. Все они доказали свою безопасность и эффективность в борьбе с вирусом. на данный момент именно прививка является наиболее надежным методом защитить себя и близких от covid-19.