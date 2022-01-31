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В мире31 января 2022 3:38

С начала 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 1,6 тысячи фейков в Интернете

Наибольшее число фейков было связано с продажей справок и сертификатов о вакцинации, отмечает газета
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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С начала 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 1,6 тысячи фейков в Интернете

С начала 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 1,6 тысячи фейков в Интернете

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С начала 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 1,6 тысячи материалов с ложной информацией в Интернете.

Отмечается, что чаще всего встречались фейки о продаже сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

- Всего с начала 2022 года было удалено или заблокировано 1 617 материалов, содержавших недостоверную общественно значимую информацию, - сообщили изданию в ведомстве данные.

Кроме справок о вакцинации в сети появлялись сведения о незаконной финансовой деятельности. В Роскомнадзоре отметили, что именно эти темы были наиболее популярными в числе выявленных фейков и в прошлом году. Всего в 2021 году доступ был ограничен к более чем 10,2 тысячи ресурсов.

Напомним, Интернет сейчас наводнен всевозможными историями про неожиданное для всех заболевание. И разобраться, порой, что правда, а что - полная ложь - практически невозможно. Но при внимательном изучении первоисточников и обращении к экспертам выявить фейк вполне возможно. Вот пять самых популярных выдумок, бороздящих в последние дни интернет и заразающих мозг обывателей посильнее того самого коронавируса.

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