Что произошло в ночь на 31 января Фото: Борис КУДРЯВОВ

Умер Виктор Мережко - известный режиссер, сценарист, писатель, народный артист России.Он скончался в возрасте 84 лет. Причина смерти - осложнения после COVID-19, рассказала kp.ru его дочь. Мережко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с супругой.

С 1 февраля российские пенсионеры получат увеличенные выплаты. Экономист Лариса Сорокина объяснила, что в 2022 году в России пенсии подняли на 5,9%, основываясь из прогноза по инфляции на 2021 год. Однако фактическая инфляция значительно превысила прогноз, поэтому власти приняли решение проиндексировать выплаты на 8,6%.

С начала 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 1,6 тысячи материалов с ложной информацией в Интернете. Отмечается, что чаще всего встречались фейки о продаже сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Штаты считают бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого "вторжения" на Украину. Она объяснила это тем, что Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий.

Украина стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс, стараясь скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, в ЛНР уже неоднократно сообщали, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В России могут запретить уничтожение конфискованных и санкционных, но пригодных для употребления продуктов питания. В ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен в Государственную думу РФ. В частности, речь идет о необходимости изменения закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов".