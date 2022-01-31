Kyodo: Борис Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение об отмене своего визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины. Поездка была запланирована на середину февраля 2022 года.

Как передает агентство Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах, японская и британская стороны вели приготовления, однако Лондон выступил с «предложением об отмене визита в Японию в связи с ростом напряженности ситуации вокруг Украины»

Ранее сообщалось, что глава британского кабмина собирается посетить Японию в середине февраля и провести встречу с главой японского правительства Фумио Кисидой, во время которой могли быть затронуты тема борьбы с коронавирусной инфекцией, поднята китайская и украинская тематики, а также вопрос углеродной нейтральности.

Напомним, ранее Джонсон заявил о желании улучшить отношения с Россией, однако при этом выступает за возможность усиления войск у ее границы. Кроме того, британский премьер-министр поручил главам Министерства иностранных дел и Минобороны Соединенного Королевства ехать в Москву в ближайшие дни, чтобы «улучшить отношения» и «способствовать деэскалации».