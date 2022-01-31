Глава ЛНР Пасечник заявил, что США "сломают зубы", в попытках задавить республики Донбасса

Леонид Пасечник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессмены США «сломают зубы» в попытках задавить республики Донбасса. Такое мнение высказал глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, отметив, что за 60 лет Вашингтон не смог задавить Кубу.

Таким образом глава ДНР прокомментировал сообщение о том, что в Конгрессе США сформировали проект санкционных мер в отношении России, в котором силы Донбасса предлагается объявить террористическими.

«Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому, что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения. США уже 60 лет пытается различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы», - приводит РИА Новости слова главы самопровозглашенной республики.

Пасечник отметил, что американские законодатели способны «насаждать „демократию“ в своём конгрессе», а Луганскую народную республику «нисколько не заботят» их намерения. «Масса других задач и вызовов, на которые необходимо реагировать в нашей республике», - добавил он.

Напомним, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что пока США считают угрозу санкций более эффективной мерой для сдерживания Москвы, чем их немедленное применение с учетом обострившейся ситуации вокруг Украины. Позже замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что американская администрация все таки считает бессмысленным введение ограничений против России до предполагаемого «вторжения» на Украину.