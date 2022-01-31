Политолог предложил ужесточить требования к регистрации партий в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ужесточить требования к регистрации партий в стране. Свою инициативу он направил на имя главы комитета Совфеда по госстроительству Андрея Клишаса.

Эксперт отмечает, что в 2012 году в России вступили в силу новые требования законодательства, регулирующие функционирование партийных объединений. Минимальное число членов политических партий было снижено до 500 человек. Но, по мнению эксперта, такие микропартии не могут нормально функционировать и реализовывать свое предназначение - участвовать в выборных кампаниях.

За счет малого числа участников все такие объединения не стали известными и не приобрели зримой поддержки избирателей.

В течении семи лет, как оговаривается в законодательстве, многие были ликвидированы. При этом им не запрещено регистрироваться повторно и продолжать свою деятельность.

В связи с этим политолог просит ужесточить требования к регистрации партий в стране и начать стоит с их численности.

- В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения минимально допустимого числа членов партии с 500 до 5 тыс. человек, — цитирует RT текст обращения.

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