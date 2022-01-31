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Здоровье31 января 2022 5:03

Оценен риск повторного заражения "омикроном"

Express: риск повторного заражения штаммом "омикрон" по сравнению с "дельтой" выше в 5,4 раза
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Британские исследователи оценили риск повторного заражения "омикроном"

Британские исследователи оценили риск повторного заражения "омикроном"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Риск повторного заражения коронавирусной инфекцией при штамме «омикрон» выше, чем при штамме «дельта». Это выяснили исследователи из Имперского колледжа Лондона, уточнив, что показатели отличаются в 5,4 раза.

Как передает издание Express, защита, которую получает организм после перенесенного заболевания штаммов «омикрон», не превышает 19%.

Данные другого исследования, которое провели эксперты в Южной Африке, показывают, что заражение штаммом «омикроном» может обезопасить от «дельты». Согласно данным исследователей, антитела у заразившихся «омикроном» в четыре раза увеличивают защиту от «дельты».

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что с приходом на территорию страны штамма «омикрон» риск повторно заражения коронавирусной инфекцией увеличился в пять раз, отметив, что ранее риск повторного заболевания коронавирусом составлял мене 1%.