Подразделения ВВО России организовали на учениях в Белоруссии единую систему управления войсками Фото: Минобороны РФ

Подразделения Восточного военного округа (ВВО) России, которые принимают участие в проверке сил реагирования Союзного государства, организовали в Белоруссии единую систему управления войсками. Об этом в понедельник, 31 января, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения Восточного военного округа … приступили к развертыванию подвижных полевых пунктов управления на полигонах. Специалистами войск связи организована единая система управления войсками», - говорится в заявлении военного ведомства.

Уточняется, что в систему вошли пункты управления привлекаемых подразделений, которые находятся на полигонах. Отмечается, что все звенья системы обеспечены защищенной радиосвязью, а также проводными каналами. На всех пунктах работает видео-конференц-связь, которая «позволяет командирам разных степеней передавать сигналы управления в режиме реального времени».

Напомним, еще 18 января подразделения из состава российских войск начали прибывать в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства. Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны РФ Олег Воинов заявил, что учения «Союзная решимость – 2022» состоятся на территории республики в период с 10 по 20 февраля текущего года. К учениям привлекут ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.