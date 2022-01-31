Глава ЛНР Пасечник предложил "отрезвить" Киев поставкой систем ПВО в Донбасс

Леонид Пасечник. Фото: АГ ЛНР

Поставка российского вооружения в Донбасс, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь", противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", поможет "отрезвить" власти Киева и воинственно настроенных пропагандистов. Соответствующее заявление в интервью РИА Новости сделал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Появление в нашем военном арсенале таких названий, как "Панцирь", "Солнцепек", "Орлан", "Корнет" и прочих стало бы холодным отрезвляющим душем для отдельных разгоряченных вояк и украинских пропагандистов", - подчеркнул Пасечник.

По словам луганского лидера, необходимо показать киевским властям и прочим сторонникам силового сценария, что заявления о "маленькой победоносной войне" в Донбассе – это всего лишь иллюзия.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин предложил украинским военным отказаться от военных действий, чтобы спасти свои жизни.

По его словам, ДНР обладает информацией о том, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе. В частности, из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков, а танковые батальоны Украины прибыли комиссии из штабов бригад для контроля за подготовкой вооружения и военной техники.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина готовится к наступательным действиям в Донбассе. Пресс-секретарь президента России отметил, что украинские военные и техника концентрируются на линии соприкосновения в Донбассе в большом количестве, что может говорить о подготовке к наступательным действиям, что вызывает серьезное беспокойство Кремля.