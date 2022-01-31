Экспертиза СК РФ окончательно подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых.Фото: Музей Монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев

Следственная экспертиза не подтвердила легенду о том, что головы представителей имперской семьи Романовых после их убийства в 1918 году были отсечены, а позже доставлены в Москву для доказательства их смерти. Об этом рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Марина Молодцова.

«Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей - Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей», - сообщила она в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено».

Историк Евгений Пчелов уточнил, что главным аргументом в пользу подобной версии считали, что на месте предполагаемого уничтожения тел имперской семьи не нашли крупных костных фрагментов зубов, но были обнаружены шейные цепочки со следами срубания.

«Раз их рассекали, то это не говорит о том, что отрубили головы, это значит, что их снимали, а снять их проще всего, если разрубить», - заявил он.

Напомним, что в 2014 году место на Старой Коптяковской дороге, где были обнаружены останки членов царской семьи, было признано объектом культурного наследия.