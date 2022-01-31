Госинспекция по недвижимости проверит около 600 зданий с апартаментами в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госинспекция по недвижимости Москвы начала проверку земельных участков, на которых расположены апартаменты. Об этом сообщили в ведомстве, уточнив, что в плане проверки около 600 зданий.

«Мероприятия проводятся с целью профилактики правонарушений и снижения риска покупки горожанами нежилых помещений в самострое», - говорится в сообщении Госинспекции.

В сообщении отметается, что на сегодняшний день уже провели проверку около 200 объектов и было выявлено 25 признаков нарушений. В ведомстве пояснили, что как правило нарушения связаны с несоответствием фактического использования земельного участка, а также несоблюдением требований и ограничений, которые связаны с реконструкцией и строительством здания.

Как сообщается, проверки Госинспекции проводятся дистанционно, без какого-либо взаимодействия с пользователями. В ходе проверки проходит «анализ данных информационных систем, прорабатываются сведения аэрофотосъемки и ортофотопланов».

«По всем точкам, где они были обнаружены, пройдут физические обследования, проверка документов и разрешений на строительство», - говорится в сообщение, где уточняется, что окончательные итоги инспекционных будут известны в конце февраля текущего года.