230 российских школ находятся на карантине из-за коронавируса

На карантине находятся 230 российских школ Фото: Мария ЛЕНЦ

8,69% российских школьников переведены на дистанционное обучение в связи с закрытием классов и учебных заведений на карантин. Об этом говорится на сайте Минпросвещения России в понедельник, 31 января 2022 года.

В общей сложности в связи с распространением коронавирусной инфекции на карантин закрыли 230 школ, расположенных в 41 регионе России.

Как ранее писал сайт kp.ru, постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по коронавирусу до семи дней вступило в силу. Документ был зарегистрирован Министерством юстиции России. В постановлении в частности говорится, что "срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19, сокращаются с 14 до 7 дней".

Напомним, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует переводить всех школьников на дистанционное обучение из-за COVID-19. По его словам, решение о переводе учащихся школ на удаленный формат обучение остается за региональными властями, которые должны оценивать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции самостоятельно.