Читатели Spiegel считают, что Джонсон в «послании» России пытается решить свои проблемы в Британии

Читатели Spiegel считают, что Джонсон в «послании» России пытается решить внутренние проблемы Фото: REUTERS

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью, посвященный планам Великобритании удвоить контингент своих войск в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Как заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, это будет «четким посланием» России.

Однако читатели издания в комментариях посчитали, что глава британского правительства таким образом желает отвлечь внимание британцев от скандала вокруг вечеринок в своей резиденции во время локдауна.

«Является ли Борис Джонсон храбрым полководцем? Не знаю. Я знаю одно: ему нужно отвлечься от Partygate», - заявил один из пользователей.

Другой также написал об «отвлечении внимании». «Когда у вас кризисы дома, внешние кризисы как нельзя кстати», - отметил он.

«Скандальный клоун Джонсон с его мерзкими попытками отвлечь внимание хуже любой войны», - добавил другой.

Еще один читатель считает, что Украина британскому премьеру «абсолютно безразлична», но поскольку «партия и население все более озабочены тем, что он лжет и является коррумпированным, необходимо напустить какую-нибудь дымовую завесу».

Напомним, ранее Джонсона обвинили в нарушении ограничительных мер в разгар пандемии коронавируса, уличив его в организации вечеринки. Газета The Guardian опубликовала фото, сделанный в саду на Даунинг-стрит в мае 2021 года, когда в Британии действовал жёсткий локдаун. Член Лейбористской партии Анджела Рейнер назвала снимким «пощечиной британской общественности», указав на то, что премьер-министр не уважает правила, утановленные для британцев.