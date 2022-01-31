SANA: Израиль запустил несколько ракет по окрестностям Дамаска

Несколько ракет, запущенных по окрестностям Дамаска, сбить не удалось Фото: REUTERS

Государственное телевидение Сирии (SANA) со ссылкой на военный источник сообщило о воздушной атаке по окрестностям Дамаска со стороны Израиля.

По данным SANA, атака произведена в понедельник, 31 января 2022 года, в 4:05 по московскому времени. Пуски ракет производились в районе Рияка, к востоку от Бейрута, уточняет телеканал.

Источник утверждает, что с помощью ПВО удалось сбить часть ракет, однако некоторые из них достигли целей, нанеся Сирии материальный ущерб.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, которые незаконно находятся на территории САР. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности (СБ) первый заместитель российского постпреда при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.