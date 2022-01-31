В Минобороны РФ разработали способ борьбы с "роями" беспилотников при помощи "облака осколков" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Военного университета Министерства обороны РФ разработали новый способ борьбы с «роем» малоразмерных беспилотников, суть которого заключается в распылении с квадрокоптера осколков над охраняемым объектом. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Роспатента.

Согласно представленной информации, миниатюрный летательный аппарат оснащен блоком управления, многоствольным боевым модулем, а также четырьмя телескопическими направляющими, обращенными горизонтально в стороны и соединенными между собой сетью, которая «распыляет» боеприпас, разлетающийся на мелкие осколки в разные стороны.

В ведомстве указывают, что целесообразность изобретения объясняется ростом угрозы атак «роев беспилотников», которая осуществляется на важные объекты военной и гражданской инфраструктуры. Отмечается, что несмотря на простоту подобного изобретения, в совокупности такие дроны демонстрируют «исключительно сложное» поведение, действуя как единый большой организм. Уточняется, что за счет своей малозаметности подобный «рой» способен оказывать большое влияние на ход боевых действий.

По мнению экспертов Военного университета, существующие средства противодействия не могут в должной степени справиться с задачей борьбы с подобным «роем», а разработанная система способна прикрывать защищаемые объекты осколочным полем. Датчики сети считывают движение атакующего «роя», посылая соответствующий сигнал, а после все его стволы дают одновременный залп. Таким образом, осколочное поле уничтожает дрон.