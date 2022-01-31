Трутнев сообщил о жалобах на сдерживание передачи "дальневосточных гектаров"

Юрий Трутнев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ряде муниципалитетов Приморья чиновники искусственно затягивают процедуру оформления «дальневосточных гектаров» в собственность. Такое заявление сделал вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, отметив, что в ряде муниципалитетах даже изымают эти участки, пользуясь тем фактом, что сроки рассмотрения переходят установленную законом планку в пять лет.

«Такие действия чиновников дискредитируют сам закон, дискредитируют ту помощь, которую мы стараемся людям оказать», - заявил полпред главы государства.

Трутнев поручил главному федеральному инспектору по Приморскому краю Сергею Грызихину разобраться по каждому подобному инциденту, а также довести дела до уголовного преследования. Он также попросил главу Приморья Олега Кожемяко провести анализ деятельности муниципалитетов, призвав «гнать поганой метлой» недобросовестных исполнителей закона.

Кроме того, вице-премьер заявил о необходимости вынести рассмотрение процедуры выдачи «дальневосточных гектаров» на федеральный уровень. «Если есть законодательная возможность забрать функцию утверждения решения у муниципалитетов на федеральный уровень, то мы это сделаем», - заявил он, указав на возможность создания комиссии, которая займется рассмотрением заявлений, и до ее решения вопрос об изъятии участков не будет вступать в силу.