Доля сделок с ипотекой на рынке элитного жилья выросла до 28% в 2021 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты рынка недвижимости посчитали, что в Москве доля сделок с привлечением ипотеки на рынке высокобюджетных новостроек увеличилась до 28% по итогам 2021 года. При этом с 2017 года показатель не превышал отметку в 19%.

Такие данные озвучены в исследовании международного агентства элитной недвижимости Savills. За последние пять лет средний бюджет сделки в указанной ниже вырос с 66 до 73 млн рублей. Увеличился не только бюджет сделки, но и метраж приобретаемой недвижимости на 13 кв.метров – теперь в среднем площадь квартиры составляет 100 кв.метров.

Вслед за указанными показателями растет и срок займа. Если в 2017 году ипотеку брали в среднем на 13 лет, то теперь на двадцать. Но чаще всего покупатели погашают кредит досрочно.

Анатолий Довгань, директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России поясняет «Известиям», что ранее покупатели предпочитали стопроцентную оплату недвижимости, но комфортные ипотечные ставки, которые банки предлагали в прошлом году, несколько изменили ситуацию.

По данным аналитиков, суммарная стоимость всех сделок на первичном рынке элитной недвижимости Москвы за 2021 год превысила 170 миллиардов. А вот с эконом-классом проблемы, больше трети россиян передумали оформлять ипотеку в 2022 году из-за высоких ставок и цен на квадратные метры. Исследование показало, что 34% опрошенных россиян планировали взять ипотеку, но отложили свое решение, передает ОТР.

Ранее Глава ЦБ эльвира Набиуллина предложила потенциальным заемщикам внимательно принимать решение о приобретении жилья в ипотеку. По ее словам, проценты по кредитам будут расти не так интенсивно, как ключевая ставка и инфляция. Необходимо внимательно смотреть на потребности каждой отдельной семьи, пишет ФАН.