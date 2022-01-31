Депутат Рады испугался одновременного запуска всех энергоблоков украинской АЭС

Депутат Рады испугался одновременного запуска всех энергоблоков АЭС Украины Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский ужаснулся запуску Украиной всех имеющихся энергоблоков Атомная электростанция АЭС.

Ранее компания «Энергоатом» сообщила, что впервые в истории Украины запустила в работу одновременно все 15 энергоблоков АЭС. Как уточнялось, с декабря прошлого года работали 14 из 15 реакторов.

«Вот теперь стало страшно по-настоящему», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Всего в незалежной действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС, которая имеет шесть энергоблоков с общей установленной мощностью 6000 МВт и является крупнейшая в Европе.

Напомним, ранее генерал-лейтенант Министерства внутренних дел Украины в отставке Геннадий Москаль заявил, что атомная энергетика в незалежной находится в опасности, обратив внимание на устаревшие оборудование. По его словам, сегодня энергоблоки на АЭС страны работают с большой загрузкой, что может «закончиться большой трагедией».