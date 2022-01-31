Глава ячейки запрещенной в РФ организации "Таблиги Джамаат"* задержан в Москве

Следователи просят суд направить задержанного в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава ячейки запрещенной в Российской Федерации организации "Таблиги Джамаат"* задержан в Москве. Следственный Комитет России предъявил ему обвинение и попросил суд избрать меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за создание террористического сообщества, содействии террористической деятельности и пропаганду терроризма.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России органам безопасности удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. Только за 11 месяцев 2021 года было предотвращено 32 теракта.

Так, осенью прошлого года сотрудники ФСБ РФ провели операцию в 7 регионах России по задержанию членов запрещенной в нашей стране международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шамв"*. Задержания прошли в Москве, Дагестане, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях.

* организация признанная экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.