Эксперты рынка жилья прогнозируют рост платы по ипотечным кредитам на 21% Фото: Евгения ГУСЕВА

Вслед за ключевой ставкой банки увеличивают проценты по вкладам и кредитам. Дорожает и ипотека. По прогнозам экспертов рынка жилья. Уже летом 2022 года ежемесячные платежи могут вырасти на 21% от текущих показателей. При этом рост цен на жилье составит 5%, а ставки по ипотечным кредитам перешагнут отметку в 12%.

При таких показателях переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки — сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок — на 19%.

Все это снизит доступность жилья, прогнозируют участники рынка.

По мнению директора департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексея Новикова за 2022 год новостройки могут прибавить в цене 15%. При этом в первом полугодии подорожание составит 5%, а во втором показатель будет больше, соглашаются с ним коллеги.

Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота допускает, что из-за геополитической напряженности и давления на рубль, ЦБ примет решение в очередной раз увеличить ключевую ставку. Но, по его мнению, до середины года она приблизится к отметке в 10%. При таком показателе ставки по ипотечным кредитам приблизятся к 11,5-13%.

В Минстрое пока не комментируют прогнозы и отмечают, что цена на жилье зависит от многих факторов: от стоимости стройматериалов до мировой конъюнктуры.

Тем не менее, в ведомстве уточнили "Известиям", что принимают меры, чтобы увеличить доступность жилья в стране.

Одним из вариантов, уверены эксперты, может стать пролонгация льготного ипотечного кредитования после 1 июля либо расширение адресных программ с господдержкой.

С 10 января начался новый этап роста ставок по ипотеке. Одни банки уже изменили условия выдачи кредитов, другие планируют сделать это в феврале.

Тем не менее, есть способы сэкономить на покупке недвижимости: это торг с продавцом или приобретение квартир в строящихся домах на начальных этапах, сообщает Life.

Стоит отметить, что льготную ипотеку на новостройки начнут выдавать также желающим приобрести или построить жилье за городом. Соответствующее постановление уже приняли в Правительстве РФ. Если раньше ссуду на возведение частного дома можно было получить по ставке от 9%. Теперь кредит на эти цели стал доступен по ставке до 7% годовых, сообщает ФАН.