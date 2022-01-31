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Здоровье31 января 2022 8:52

ВИЧ-инфицированная жительница ЮАР накопила в организме два десятка мутаций COVID19

За девять месяцев болезни коронавирусом в организме женщины вирус мутировал 21 раз
Анастасия СОБОЛЕВА
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Исследования врачей подтвердили, что коронавирусная инфекция находилась в организме у женщины минимум 9 месяцев

Исследования врачей подтвердили, что коронавирусная инфекция находилась в организме у женщины минимум 9 месяцев

Фото: REUTERS

Коронавирус в организме двадцатидвухлетней жительницы Южно-Африканской Республики ( ЮАР) больной ВИЧ за девять месяцев накопил 21 мутацию. Об этом сообщает Social Science Research Network (SSRN) со ссылкой на исследование ученых из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР.

По данным исследования, инфицированная с рождения ВИЧ женщина заразилась бета-штаммом COVID19. Положительный тест на коронавирус она получила в январе 2021 года, в сентябре того же года её госпитализировали в госпиталь в Кейптауне.

Исследования врачей подтвердили, что коронавирусная инфекция находилась в организме у женщины минимум 9 месяцев. При этом вирус за это время успел накопить более 20 дополнительных мутаций. Вылечить её от COVID докторам удалось лишь к конце ноября.

Отмечается, что женщина долгое время не получала надлежащего лечения от ВИЧ. Лечение возобновили в госпитале Кейптауна.

"Антиретровирусная терапия подавила ВИЧ и избавила от SARS-CoV-2 в течение 6-9 недель", - следует из исследования.

Африканские учёные подчеркнули, что данный случай является очередным доказательством того, что "тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2".

"Подобные инфекции также могут привести к накоплению мутаций, некоторые из которых приводят к ускользанию от иммунного ответа, что может привести к появлению новых вариантов", - сделали вывод исследователи.

Напомним, ранее kp.ru сообщал откуда взялся накрывший Россию омикрон-штамм коронавируса и как он будет мутировать.

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