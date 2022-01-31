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Политика31 января 2022 8:58

Госдума РФ не будет собираться на пленарные заседания две недели из-за пандемии коронавируса

Следующее пленарное заседание состоится только 15 февраля 2022
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госдума РФ не будет собираться на пленарные заседания две недели из-за пандемии коронавируса

Госдума РФ не будет собираться на пленарные заседания две недели из-за пандемии коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ближайшие две недели Государственная дума не будет собираться на пленарные заседания в связи с распространением вируса коронавирусной инфекции, а депутаты будут работать в своих регионах.

Как сообщится, всего в феврале 2022 года состоится три пленарных заседания - 15, 16 и 17 февраля. Уточняется, что отменены пленарные заседания на 8 и 9 февраля отменены, а вся неделя с 7 по 13 февраля названа региональной. Таким образом, следующее пленарное заседание Государственной думы состоится только 15 февраля.

Как сообщается, позже депутаты Госдумы вновь планирую уйти на две недели в регионы в период с 21 февраля по 6 марта.

Первый вице-спикер Александр Жуков уточнил, что соответствующие решение было принято из-за ситуации с распространением штамма «омикрон», а также ростом заболеваемости коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что администрация Кремля не собирается уходить на удаленную работу, однако потенциально готовятся к росту заболеваемости коронавирусной инфекции.