Контрактник из-за неосторожного обращения с оружием застрелил сослуживца под Москвой Фото: REUTERS

Военнослужащий в Подмосковье погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщила в понедельник, 31 января, пресс-служба Западного военного округа, уточнив, что в военного случайно выстрелил сослуживец.

«Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием», - сообщает пресс-служба.

Согласно представленным данным, утром в понедельник, 31 января, контрактник, находясь в комнате для хранения оружия, «грубо нарушил требования обращения с оружием», в результате чего был произведен «непроизвольный выстрел». Находящийся рядом сослуживец получил смертельное ранение. На данный момент на месте происшествия работает комиссия для установления всех причин инцидента.

Напомним, накануне служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев на заводе в Днепре. В результате происшествия погибли пять человек.