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Звезды31 января 2022 9:10

Актер Борис Щербаков вновь госпитализирован с коронавирусом

Борис Щербаков повторно заразился COVID-19
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Борис Щербаков

Борис Щербаков

Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Актер Борис Щербаков вновь попал в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова супруги артиста Татьяны Бронзовой.

Бронзова уточнила, что сейчас Борис Щербаков чувствует себя лучше, а недавно пройденный тест дал отрицательный результат.

"Сейчас уже хорошо, и даже коронавирус вчера уже дал отрицательный результат, - уточнила супруга актера. - Да, когда госпитализировали, то был коронавирус, а вчера уже отрицательный".

По ее словам, Щербаков еще несколько дней проведет под присмотром врачей. Она связывает быстрое выздоровление с пройденной ревакцинацией.

"Хорошо, что был ревакцинирован, - отметила Бронзова. - Чувствует себя хорошо, слабость только".

Как ранее писал сайт kp.ru, Борис Щербаков попал в больницу с двусторонней пневмонией и положительным ПЦР-тестом в августе прошлого года. При этом, как рассказала супруга артиста, Щербаков сделал прививку "Спутником – V" еще в июне.