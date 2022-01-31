Сбер запустил сервис проверки онлайн-переводов клиента его доверенным помощником

Сбербанк запустил сервис проверки онлайн-переводов клиента его доверенным помощником Фото: REUTERS

Сбер запустил сервис для проверки онлайн-переводов своих клиентов их доверенными помощниками.

- Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента - перед тем, как их исполняет банк, - попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции, — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Если помощник сочтет перевод подозрительным, то он может отменить его. При этом помощником может выступить любой близкий клиенту человек.

Услугу можно подключить через мобильное приложение банка. Для этого понадобится согласие самого клиента и помощника.

Напомним, в конце 2021 года в работе сервиса «Сбербанк.Онлайн» произошел сбой. По данным портала Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов в интернете, было получено свыше 762 сообщений о сбоях в работе приложения. Большинство клиентов банка «Сбер» (48%) жаловались на проблемы с мобильным банкингом, люди не могут совершить платеж или перевод со своего счета, у многих (23%) возникают сложности при входе в приложение. Самое большое количество жалоб поступало от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Краснодарского края.