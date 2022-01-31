Visa и MasterCard опасаются роста конкуренции на российском рынке Фото: REUTERS

Крупнейшие международные платёжные системы Visa и MasterCard назвали факторы, которых они могут опасаться на национальных рынках, в том числе российском. Одним из таких факторов стал рост конкуренции.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на финансовую отчетность компаний за четвертый квартал прошлого года, Visa и MasterCard также указывают на возможность потерять значительную долю на российском рынке из-за коронавирусных ограничений, а также усиления надзора и регулирования.

Кроме того, в компаниях обратили внимании на российскую Систему быстрых платежей (СБП), которую отнесли к опасностям для себя, поскольку они не могут обрабатывать внутренние транзакции. Как считают Visa и MasterCard, этот фактор способен помешать конкурировать с местными игроками, а значит, снизит их доходы.

Напомним, в России банки с 1 октября 2021 года обязаны использовать Систему быстрых платежей при оплате по QR-коду. Данное требование Центробанк не распространяется на осуществление платежей за жилое помещение и коммунальные услуги.