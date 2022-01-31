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Здоровье31 января 2022 11:00

Роскачество предложило ввести норму вирусопроницаемости медицинских масок

В появлении единого стандарта заинтересованы как потребители, так и регуляторы, уверены в ведомстве
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В России предложили ввести норму вирусопроницаемости медицинских масок

В России предложили ввести норму вирусопроницаемости медицинских масок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роскачество предложило Росздравнадзору ввести стандарт вирусной проницаемости медицинских масок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что в данный момент в национальных стандартах данная норма пока не определена. Роскачество убеждено, что и потребители, и регуляторы заинтересованы в разработке таких стандартов.

- Многие международные организации, аналогичные Роскачеству, а также регуляторы медицинской отрасли работают сейчас над определением и стандартизацией как методик, так и нормативных значений вирусопроницаемости ткани. Очевидно, что чем меньше показатель вируспроницаемости в процентном соотношении, тем эффективнее маска и тем в большей степени потребитель защищен от заражения. Поэтому нашей общей с Росздравнадзором задачей является стандартизация подобной методики в нашей стране, — объяснила инициативу замглавы ведомства Ольга Шанаева.

Ранее Роскачество совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России (ФМБА) начало исследование по средствам индивидуальной защиты (СИЗам). Всего были проверены пять видов масок, которые реализуются онлайн через Wildberries и OZON. Хорошие новости: все изучаемые образцы не содержали формальдегида, ацетальдегида, ацетона, и метанола, а также по показателям микробной чистоты показали удовлетворительные результаты. Это означает, что изделия безопасны, и при ношении маски вы не будете вдыхать токсичные элементы.