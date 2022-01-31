Вице-канцлер Австрии считает, что санкции Евросоюза при необходимости должны затрагивать "Северный поток - 2" Фото: REUTERS

Санкционные меры Европейского союза в отношении России при необходимости должны включать вопрос эксплуатации газопровода «Северный поток – 2». Такое мнение высказал вице-канцлер Австрии Вернер Коглер.

По словам австрийского вице-канцлера, газопровод относится к повестке внешней политики Европы. Коглер отметил, что этот трубопровод еще не запущен в эксплуатацию, а незаполненность подземных газовых хранилищ Европы на сегодняшний день вызвана другими причинами

«Австрия в европейском взаимодействии и [Европейский] союз должны договориться прежде всего с Германией. И тенденция, - я это приветствую, - определенно идет в том направлении, что если угрожать санкциями, то надо угрожать правдоподобно, тогда он ["Северный поток - 2"] должен быть включен в них [санкции]», - заявил австрийский канцлер в эфире телеканал ORF 2.

Напомним, ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Европейский союз работает над пакетом санкций против Москвы в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине. Однако, как он отметил, ограничительные меры не коснутся газопровода «Северный поток – 2».