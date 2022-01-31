Посол Украины Мельник заявил, что глава комитета Бундестага избегает встречи с ним

Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Германии Андрей Мельник утверждает, что глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот избегает с ним встречи. Соответствующее заявление дипломат сделал на своей странице в Twitter.

По словам Мельника, он просил Рота о встрече для обсуждения вопроса поставок оружия Украине еще в декабре 2021 года, и только 17 января 2022 года получил ответ, что это "сейчас невозможно".

"Я могу понять, что наша критика сомнительной позиции Германии по отказу поставок вооружений вам не нравится, но до тех пор, пока вы не найдете время поговорить об этом с послом, вы будете вынуждены узнать о позиции Украины из германских СМИ", - подчеркнул украинский посол.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил на брифинге, что Германия никогда не поставит Украине летальное оружие.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что заявления немецких властей о невозможности передачи Киеву вооружения, а также возвращения Крыма, не соответствуют уровню отношения Украины и Германии.