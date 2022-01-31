В России выявлено 124 070 случаев заражения коронавирусом 31 января 2022 года

В России выявлено 124 070 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 124 070 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 11 861 077 случаев.

Первое место по заболеваемости у Москвы, где заболели 23 417 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 15 802 случая. Тройку замыкает Московская область с 11 470 случаями.

Кроме того, за сутки из больницы выписали 30 130 человек. Медики зафиксировали 621 летальных исход.

Напомним, ближайшие две недели Государственная дума не будет собираться на пленарные заседания в связи с распространением вируса коронавирусной инфекции, а депутаты будут работать в своих регионах. Как сообщалось, всего в феврале 2022 года состоится три пленарных заседания - 15, 16 и 17 февраля. Уточняется, что отменены пленарные заседания на 8 и 9 февраля отменены, а вся неделя с 7 по 13 февраля названа региональной. Таким образом, следующее пленарное заседание Государственной думы состоится только 15 февраля.