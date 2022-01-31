"Газпром" сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 20% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В подземных хранилищах газа Европы осталось менее 20% от закачанного летом голубого топлива. Такое заявление седлали в «Газпроме».

Как сообщается, согласно данным Gas Infrastructure Europe, европейские страны отобрали из подземных хранилищ региона свыше 80,3% закачанного в летний период газа, что составляет 38,4 млрд кубометров. Таким образом, по состоянию на субботу, 29 января, там осталось на 27,3% (на 14,4 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня.

«С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 29 января запасы уже на 2,7 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату», - говорится в заявлении компании.

Напомним, в пятницу, 27 января, сообщалось, что уровень заполненности газом подземных хранилищ Европы упал ниже 40%. Впервые за все время наблюдений с 2011 года это произошло так рано с начала года.