Песков назвал неактуальной тему введения локдауна из-за коронавируса в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос введения локдауна из-за коронавирусной инфекция в России не актуален и не обсуждается. Такое заявление в понедельник, 31 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не актуален, не обсуждается», - заявил представитель Кремля, комментируя появившиеся в ряде неподтвержденных источников сообщение о возможности введения в стране локдауна на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о бессмысленности введения локдауна в России в нынешних условиях, указав на постоянные появления новых штаммов коронавирусной инфекции. Как заявил политик, невозможно запереть всех по квартирам на две недели, ожидая пока вирус сам умрет, поскольку он живет только в человеческой среде. Незадолго до этого в Кремле также заявили об отсутствии обсуждений введения локдауна в стране.