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Политика31 января 2022 9:56

Песков заявил, что Путин прокомментирует ответ НАТО и США по гарантиям безопасности, когда сочтет необходимым

В Кремле не стали называть точную дату, когда будет известна реакция российского лидера
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин прокомментирует ответ НАТО и Соединенных Штатов Америки на предложения по гарантиям безопасности, когда сочтет необходимым.

- Как только он посчитает это необходимым. Точной даты я не могу вам назвать, — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва потребовала от НАТО и ОБСЕ объяснить, намерены ли они выполнять свои обязательства по безопасности. Согласно требованию Москвы, альянс и ОБСЕ должны объяснить свое решение, если не собираются выполнять обязательства. Лавров подчеркнул, что данный вопрос будет ключевым перед разработкой предложений по дальнейшим шагам, которые будут представлены российскому лидеру Владимиру Путину.