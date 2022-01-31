Песков заявил, что Путин прокомментирует ответ НАТО и США по гарантиям безопасности, когда сочтет необходимым

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин прокомментирует ответ НАТО и Соединенных Штатов Америки на предложения по гарантиям безопасности, когда сочтет необходимым.

- Как только он посчитает это необходимым. Точной даты я не могу вам назвать, — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва потребовала от НАТО и ОБСЕ объяснить, намерены ли они выполнять свои обязательства по безопасности. Согласно требованию Москвы, альянс и ОБСЕ должны объяснить свое решение, если не собираются выполнять обязательства. Лавров подчеркнул, что данный вопрос будет ключевым перед разработкой предложений по дальнейшим шагам, которые будут представлены российскому лидеру Владимиру Путину.