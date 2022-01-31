Омикрон "захватил" более 80 регионов России

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории России было зафиксировано 124 070 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в понедельник, 31 января сообщил, что на данный момент в 82 регионах РФ были зафиксированы случаи заболевания штаммом "омикрон".

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 82 регионах страны", - говорится в сообщении оперштаба.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории России было зафиксировано 124 070 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 9 090 человек госпитализировали, а 30 130 человек выписали из больниц. Также сообщается, что за сутки врачи зафиксировали 621 летальных исход.

Напомним, ранее академик РАН, вице-президент Российской Академии образования Геннадий Онищенко рассказа kp.ru, что "омикрон" нужно побороть прямо сейчас, чтобы он не превратился в сезонное заболевание.