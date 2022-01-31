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Здоровье31 января 2022 10:01

Омикрон "захватил" более 80 регионов России

Распространение омикрон-штамма COVID19 зафиксировали в 82 российских регионах
Анастасия СОБОЛЕВА
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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории России было зафиксировано 124 070 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории России было зафиксировано 124 070 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в понедельник, 31 января сообщил, что на данный момент в 82 регионах РФ были зафиксированы случаи заболевания штаммом "омикрон".

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 82 регионах страны", - говорится в сообщении оперштаба.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории России было зафиксировано 124 070 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 9 090 человек госпитализировали, а 30 130 человек выписали из больниц. Также сообщается, что за сутки врачи зафиксировали 621 летальных исход.

Напомним, ранее академик РАН, вице-президент Российской Академии образования Геннадий Онищенко рассказа kp.ru, что "омикрон" нужно побороть прямо сейчас, чтобы он не превратился в сезонное заболевание.