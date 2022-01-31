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Политика31 января 2022 10:01

Песков: украинцы "собирают фронтовые мешки" из-за истерики Вашингтона

Представитель Кремля призвал США и его союзники отказаться от "истерики" в освещении событий вокруг Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле призывают Вашингтон и его союзников перестать информационное нагнетание обстановки вокруг Украины, которое приводит, в том числе, к истерике в Киеве. Такое заявление в понедельник, 31 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выразив сожаление, что американские СМИ в последние время публикуют «очень большое количество непроверенной, искаженной или заведомо лживой и провокационной информации» о происходящем в незалежной

«Это становится очевидным почти практически для всех, поэтому к этим публикациям нужно соответствующим образом относиться», - заявил представитель Кремля, отметив, что «истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине, где люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают».

По его словам, это также очевидный факт. Песков также посоветовал меньше читать подобную информацию.

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг «крайней стадии маразма».