Песков: украинцы "собирают фронтовые мешки" из-за истерики Вашингтона

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле призывают Вашингтон и его союзников перестать информационное нагнетание обстановки вокруг Украины, которое приводит, в том числе, к истерике в Киеве. Такое заявление в понедельник, 31 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выразив сожаление, что американские СМИ в последние время публикуют «очень большое количество непроверенной, искаженной или заведомо лживой и провокационной информации» о происходящем в незалежной

«Это становится очевидным почти практически для всех, поэтому к этим публикациям нужно соответствующим образом относиться», - заявил представитель Кремля, отметив, что «истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине, где люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают».

По его словам, это также очевидный факт. Песков также посоветовал меньше читать подобную информацию.

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг «крайней стадии маразма».