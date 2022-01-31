Михаил Дегтярев: «В отношении нерадивых исполнителей нужно принимать самые жесткие меры»

На капитальное строительство в 2022 году будет направлено 15,5 миллиарда рублей. Фото: правительство Хабаровского края

Главные вопросы капитального строительства в Хабаровском крае обсудили на совещании под председательством Михаила Дегтярева.

- В 2022 году к объектам, которыми занимается краевое министерство строительства, добавляются программы по переселению из аварийного жилья, строительство дорог и инфраструктуры под комплексную застройку микрорайона «Ореховая сопка», а также реконструкция системы водоснабжения в Бикине. В общей сложности на капитальное строительство в 2022 году будет направлено 15,5 миллиарда рублей, - рассказал Михаил Дегтярев.

И.о. министра строительства Хабаровского края Олег Сутурин заявил о работе на 57 объектах. 40 из них планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году. В это число входят и те объекты, строительство которых должно было завершиться еще в прошлом году. Одна из главных причин переноса срока сдачи – это резкий рост цен на стройматериалы.

- Эта проблема, рост цен на стройматериалы и, соответственно, увеличение сметной стоимости объектов, находится в фокусе внимания президента России, федерального правительства и нашего региона. Сегодня принят порядок приема заявок на получение дополнительного финансирования, которым нужно пользоваться, - добавил глава региона.

Сейчас среди подорожавших объектов новые корпуса противотуберкулезного диспансера в Хабаровске и центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре, а также четвертый реконструкции набережной в Хабаровске. Удорожание по этим объектам превышает 639 миллионов рублей.

Но не только с ростом цен связаны некоторые проблемы в сфере строительства. Свой негативный вклад вносят и недобросовестные подрядчики. По информации краевого министерства строительства, в январе 2022 года из-за многочисленных нарушений условий государственного контракта расторгнуты договоры на возведение сразу трех объектов первичного звена здравоохранения.

- В отношении нерадивых исполнителей нужно принимать самые жесткие меры! Их действия приводят к срыву инвестпрограммы региона, буксуют критически важные социальные объекты. Это серьезные финансовые и репутационные потери края. Однозначно, такие компании вносим в реестр недобросовестных подрядчиков! – подчеркнул губернатор.

По поручению губернатора Хабаровского края к работе строительного блока должны подключиться и другие профильные ведомства. Только комплексный подход может обеспечить успех реализации намеченных инвестиционных планов.