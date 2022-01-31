Глава Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев назначен новым мэром Алма-Аты

Президент Казахстана сменил мэра Алма-Аты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Национального банка Казахстана Ерболат Досаев назначен новым акимом (мэром) Алма-Аты. Соответствующий указ подписал президент государства Касым-Жомарт Токаев.

В связи с назначением на новую должность Досаев освобожден от поста руководителя финансовой структуры.

Бакытжан Сагинтаев покинул пост акима Алма-Аты после соответствующего указа казахского лидера. В документе говорится, что Сагинтаев оставляет должность в связи с переходом на другую работу.

Ерболат Досаев окончил Алма-Атинский энергетический институт и Московский государственный технический университет имени Баумана. В составе кабинета министров Казахстана был заместителем премьер-министра, а также руководил несколькими министерствами, в том числе здравоохранения, финансов, экономического развития и торговли, экономики и бюджетного планирования. Должность главы Нацбанка занимал с февраля 2019 года.