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Политика31 января 2022 10:22

Посол России в Минске Грызлов вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии

Макей поздравил Грызлова с началом работы в республики
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Борис Грызлов

Борис Грызлов

Фото: ТАСС

Новый российский посол в Минске Борис Грызлов вручил копии верительных грамот главе Министерства иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

«Макей поздравил Грызлова с началом работы в Белоруссии и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления отношений между Минском и Москвой», - приводит ТАСС сообщение российского посольства в Минске.

Напомним, Грызлов заявил, что российская поддержка стала фундаментом стабильности и развития Белоруссии. По его словам, главным приоритетомм в работе является продолжение интеграции России и Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Грызлова новым российским послом в Белоруссии. До этого назначения дипломат занимал пост полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, а также представителем Россию в Трехсторонней контактной группе по урегулированиюв Донбассе с декабря 2015 года.

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