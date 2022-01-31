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Политика31 января 2022 10:33

Кремль: Путин не планирует новые контакты на Олимпиаде в Пекине

Песков отметил, что это касается и контактов с Токаевым
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль: Путин не планирует новые контакты на Олимпиаде в Пекине

Кремль: Путин не планирует новые контакты на Олимпиаде в Пекине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин не планирует новые двусторонние встречи во время Олимпиады в Пекине. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что это также касается и контактов с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Очень строгие ковидные ограничения, причем даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия. Поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом», - заявил представитель Кремля комментируя вопрос, может ли российский лидер побеседовать с Токаевым на полях церемонии.

Как отметил Песков, это тем более актуально, поскольку ситуация с пандемией коронавирусной инфекцией остается достаточно напряженной, уточнив, что «никаких двусторонних встреч» у главы государства в планах на данный момент нет.

Напомним, в Пекине выявили рекордное число заболевших коронавирусом перед началом Олимпиады.