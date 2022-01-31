Легкий самолет «Байкал» совершил первый полет

Производство самолетов «Байкал» - одно из направлений Стратегии развития Хабаровского края до 2026 года. Фото: правительство Хабаровского края

Легкий многоцелевой самолет (ЛМС-901) «Байкал» совершил свой первый полет. Самолет взлетел с аэродрома «Екатеринбург» в городе Арамиль Свердловской области. Напомним, что производство «Байкала» планируют наладить в Комсомольске-на-Амуре.

Полет прошел без нарушений. Самолет взлетел на высоту 500 метров и находился в воздухе 25 минут. За это время летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев совершил несколько маневров, которые позволили проверить «Байкал» на устойчивость и управляемость в воздухе. Все системы работали в штатном режиме.

Производство «Байкала» - это одно из направлений Стратегии развития Хабаровского края до 2026 года. Губернатор Михаил Дегтярев подчеркнул, что реализацию этого проекта держит на личном контроле.

- Площадку по производству самолетов «Байкал» презентуют Президенту РФ Владимиру Путину в сентябре 2022 года на ВЭФ. Местом массового выпуска станет город Комсомольск-на-Амуре. Сейчас правительство края совместно с Минпромторгом России и Минвостокразвития России ведет работу по подготовке площадки. Планируется, что выпуск этого самолета будет самым массовым за всю постсоветскую историю, – заявил губернатор Хабаровского края.

Запуск производства нового грузопассажирского самолета даст старт и другим инициативам. Например, краевая компания «Хабаровские авиалинии» может стать федеральным учебным центром по эксплуатации отечественных видов авиационного транспорта, среди которых «Sukhoi Superjet 100» и «Байкал».

Самолеты ЛМС-901 ориентированы для работы на местных авиалиниях и приспособлены для работы в самых тяжелых климатических условиях. Они придут на смену устаревшим Ан-2. Крейсерская скорость «Байкала» достигает 300 км/ч, максимальная дальность полета – до 3 тысячи километров (с полезной нагрузкой 2 тонны – 1,5 тысячи километров).