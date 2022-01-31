Путин направил родным Куравлева и Мережко телеграммы с соболезнованиями

Президент России Владимир Путин. Фото: ТАСС

Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Леонида Куравлева и сценариста и режиссера Виктора Мережко.

"К сожалению, очень печальные новости пришли за выходные дни: и Куравлев, и Мережко (умерли)...Это действительно были очень талантливые и всенародно любимые люди искусства", - сказал в понедельник, 31 января в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, "президент Путин направил телеграммы соболезнований родным и близким умерших".

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что 30 января 2022 года из жизни ушли два народных артиста - народный артист РСФСР, актер Леонид Куравлев и народный артист России, режиссер, сценарист и писатель Виктор Мережко.

Куравлев последние дни своей жизни провел в хосписе, куда был переведен из больницы №40 в Коммунарке. Причиной смерти Мережко, по словам родных режиссера, могли стать осложнения после перенесенного коронавируса.