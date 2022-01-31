Более 400 млн доз "Спутника V" поставили во всём мире

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К сегодняшнему дню более 400 миллионов доз вакцины против COVID-19 "Спутник V" поставлено во всем мире, включая Россию. Об этом в понедельник, 31 января сообщили разработчики вакцины в своем официальном аккаунте Twitter.

"На сегодняшний день во всем мире, включая Россию, поставлено более 400 миллионов доз вакцины "Спутник" для борьбы с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, что вакцину "Спутник V" одобрили к применению к настоящему моменту в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек. А версию "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах.

Ранее академик РАН, вице-президент Российской Академии образования Геннадий Онищенко заявил в интервью kp.ru, что достигнутый в РФ показатель в 70% привившихся от коронавируса россиян запоздал, как минимум, на полгода. Онищенко призвал не останавливаться на достигнутых показателях, а двигаться дальше. Он также напомнил, что несмотря на то, что "омикрон" достаточно "легкий" вариант COVID19, "умалять его опасность не надо".