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Экономика31 января 2022 10:55

Мэрия Кишинева намерена через суд добиться снижения тарифов на газ

Власти столицы Молдавии считают повышение стоимости голубого топлива незаконным
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Власти Кишинева возмущены повышением тарифов на газ

Власти Кишинева возмущены повышением тарифов на газ

Фото: REUTERS

Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что городская администрация обратится в суд и прокуратуру из-за повышения тарифа на газ. Соответствующее заявление Чебан сделал в своем телеграм-канале.

"Мэрия Кишинева подаст сегодня в Апелляционную палату Кишинева иск о признании недействительными некоторых положений из распоряжения Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которым Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) обязали утвердить повышенные тарифы на природный газ с 1 января", - написал Чебан.

Он также выразил мнение, что в сложившейся ситуации считает правильным, если кабинет министров Молдавии в полном составе уйдет в отставку.

Напомним, 20 января 2022 в Молдавии из-за газового кризиса на 60 дней ввели режим чрезвычайного положения. До этого "Газпром" заявил, что прекратит поставки голубого топлива в Молдавию, если Кишинев не внесет необходимые платежи до 20 января 2022 года. После этих заявлений компания "Молдовагаз" полностью погасила задолженность перед российским холдингом.