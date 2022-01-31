Джонсон заявил, что попросит Путина «отойти от края» войны с Украиной

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным попросит российского лидера «отойти от края» войны с Украиной.

- Как я уже говорил, я собираюсь сказать президенту Путину, что нам всем необходимо отойти от края (войны). Я думаю, что России нужно отойти от края, — сказал британский политик в разговоре с журналистами после посещения порта Тилбери недалеко от Лондона.

Напомним, ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев высказался об утверждениях американских властей, которые заявляют, что Россия якобы угрожает Украине. Патрушев назвал эти утверждения «полной нелепостью».

Позже российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.