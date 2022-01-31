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Экономика31 января 2022 11:00

Правительство сообщило о возможности повышения тарифных ставок шахтеров в рамках поручения Путина

Профильные ведомства, профсоюз и объединение работодателей проводят коллективные переговоры по данной теме
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство сообщило о возможности повышения тарифных ставок шахтеров в рамках поручения Путина

Правительство сообщило о возможности повышения тарифных ставок шахтеров в рамках поручения Путина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тарифные ставки шахтеров могут быть повышены в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о зарплатах горняков. Такое заявление в понедельник, 31 января, сделали в правительстве.

Как уточнили в кабмине, профильные ведомства, профсоюз и объединение работодателей проводят коллективные переговоры для внесения соответствующих изменений в федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности.

«Для сохранения доли условно-постоянной части заработной платы не менее 70% необходимо компенсировать перенос сдельного приработка в условно-переменную часть заработной платы, и в качестве основного прорабатывается вариант увеличения месячных тарифных ставок шахтеров», - приводит ТАСС комментарий кабмина.

Напомним, ранее российский лидер провел совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. После того, как глава государства выслушал всех, он дал конкретные указания по улучшению безопасности шахт, а также о зарплатах горняков. Позже вице-премьер России Александр Новак во время выступления на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Энергетика» сообщил, что Министерство труда РФ подготовило ряд предложений, необходимых для регулирования зарплат шахтеров.